Згуровський - про «необмежені апетити міністерських чиновників»

Я не подаю руку людям, які хочуть бачити в КПІ великий бізнес-проект. Про це, як повідомляє кореспондент УНІАН, написав на своїй сторінці в одній із соціальних мереж в.о. ректора Національного технічного університету КПІ Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ .

Звертаючись до своїх студентів, він пояснив, що означає такий бізнес-проект.

"Це означає, що кожен з Вас повинен на постійній основі платити хабарі за навчання, не вивчаючи досконально ТОЕ, чи Сопромат, чи інші важливі дисципліни, а купляючи за ці дисципліни оцінку. Тільки таким шляхом можна формувати фонди, щоб задовільняти необмежені апетити міністерських чиновників", - написав в.о. ректора.

Він також додав, що якби КПІ пішов таким шляхом, він морально скалічив би усіх нинішніх студентів: "Тоді у мене, 61 річної людини виникає запитання, а в якій країні мають жити мої діти і онуки, в країні "кривих дзеркал", де все побудовано на обмані і зраді?"

Крім того, пан ЗГУРОВСЬКИЙ наголосив, що незважаючи на те, що його і КПІ "принижують і дискредитують вже понад року", він вперто стоїть на своєму, бо "такий КПІ, який ми побудували, здати не можна".