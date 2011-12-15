51% молоді Донбасу й Криму хочуть в ЄС

В Україні сформувалася досить стабільна громадська думка, де переважає позитивне ставлення до вступу України в Європейський Союз.

Про це свідчать представлені на прес-конференції директором Фонду «Демократичні ініціативи» Іриною БЕКЕШКІНОЮ результати загальнонаціонального опитування населення України.

Водночас існують відмінності у ставленні до вступу України у ЄС залежно від віку та регіону. Молодь Донбасу й Криму, де загалом переважає негативне ставлення до членства у ЄС, не відрізняється від своїх ровесників з інших регіонів України: у віковій групі 18-29 років у цьому регіоні членство у ЄС підтримують 51%, не підтримують - 22%.

Крім того, ставлення до членства у ЄС істотно залежить від рівня обізнаності. Загалом серед українського населення 61% знає, що Україна веде переговори щодо угоди про асоціацію з ЄС, не знають про це - 39%. Серед обізнаних підтримують членство України в ЄС 52%, а у групі не обізнаних - лише 37%.

Крім того, протягом кількох останніх років в українців склалися досить стабільні уявлення щодо переваг, які може мати Україна у разі її членства у ЄС. Насамперед ці переваги населення бачить у можливостях вільного пересування за кордон (34,7%), а також щодо доступу молоді до навчання у європейських університетах (24,3%). Доволі великим є сподівання, що членство в ЄС сприятиме підвищенню життєвого рівня людей (28%), що, ймовірно, є наслідком більш високого, порівняно з Україною, рівня життя у країнах, які стали членами ЄС. Молодь, порівняно з іншими віковими групами, особливо - найстаршою, вбачає значно більше переваг від членства України в ЄС.

Щодо уявлень про можливі негативні наслідки вступу України до ЄС, громадська думка теж стабілізувалася - це еміграція українців за кордон (31,1%) та іміграція іноземців в Україну, розпродаж країни (22%), ймовірне погіршення відносин з країнами СНД (22,5%).

Причому якщо острах напливу іноземців в Україну за кілька років зменшився, то побоювання щодо погіршення відносин з країнами СНД особливо - еміграції українців за кордон, навпаки, зросли.

В очікуваннях негативних наслідків від вступу України до ЄС думки населення України істотно відрізняються. Найбільше негативних очікувань у тих регіонах, де ставлення до вступу України до ЄС є найгіршим - у Донбасі та Криму. Там очікують, що членство в ЄС спричинить до: зниження рівня життя (так вважає 39% опитаних, водночас у Західному регіоні цього побоюються лише 7% ), безробіття (30%), напливу іноземців і розпродажу країни 27%.

Крім того, регіон Донбасу та Криму - єдиний, де існує острах зростання соціального розмежування у зв`язку зі вступом до ЄС (30%). У Західному регіоні єдине істотне побоювання - що членство в ЄС спричинить еміграцію українців за кордон (32%), а 33% вважають, що взагалі жодних негативних наслідків для України членство в ЄС не матиме.

У молоді значно менше виражені побоювання можливого членства України в ЄС, за винятком, еміграційних, що пов`язане з еміграційними настроями молодих людей.

За декілька років відбулися істотні зміни в уявленні українців про те, що найбільше заважає Україні рухатися до членства в Європейському Союзі. Якщо у 2007 році такими причинами майже виключно вважалися економічні - недостатній економічний розвиток України та низький рівень життя населення, то на сьогодні вагомість економічних чинників як перешкоди у громадській думці значно зменшилося, натомість зросло значення таких чинників, як проблеми з демократією та правами людини в Україні, а також активізувалися політичні чинники - позиція західних держав-членів та позиція керівників Української держави. При цьому позиція Західного регіону позицію українського керівництва розцінює як головну перешкоду у просуванні України до ЄС (40%).

Загальнонаціональні опитування населення України були проведені Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою Ukrainian Sociology Servise у червні 2006, грудні 2008, грудні 2009 та грудні 2011 років. Щоразу було опитано близько 2 тис. респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.