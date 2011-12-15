У Луганську батько шести дітей згвалтував 12-річну школярку

У Луганську затримано педофіла, який на початку грудня напав на 12-річну школярку.

Як повідомив УНІАН співробітник прес-служби Луганського міського управління УМВС України у Луганській області Андрій ПАСІЧНИК, із заявою про напад до міліції звернулася матір дівчинки.

«Її дочка йшла пішки зі школи, і заблукала. Вийшовши до залізничного полотна, дівчинка почула ззаду чиїсь кроки. Обернувшись, вона побачила незнайомого чоловіка, який ішов за нею. Злякавшись, школярка побігла. Але незнайомець наздогнав її, і Маша відчула сильний удар по голові ззаду», - розповів А.ПАСІЧНИК.

Чоловік забрав у дівчинки мобільний телефон і сережки. Але спочатку дозволив своїй жертві зателефонувати додому і заспокоїти батьків, а після згвалтування проводив її до зупинки і допоміг сісти у маршрутку.

Артемівським райвідділом ЛГУ УМВС у Луганській області за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) і ч.4 ст. 152 (згвалтування малолітньої) КК України.

Як з`ясували правоохоронці, чоловік є батьком шістьох дітей.

Його жертва, крім лікування фізичних травм, проходить реабілітацію і в психологічному центрі.