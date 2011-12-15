Регіонали обурені, що підлітки і досі вільно гуляють вулицями

Голова Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти регіонал Максим Луцький вважає, що обмеження перебування дітей і підлітків після 22-ї години у громадських місцях без супроводу батьків має бути затверджене законодавчо.

«Я також батько, і для мене це питання досить актуальне. Статистика дитячої злочинності сьогодні вражає. Дітей можна побачити опівночі в будь-якому „злачному“ місці: на дискотеці, в нічному клубі, на вулиці. Перш за все, треба зробити так, щоб діти відчували себе у безпеці. А як це буде називатися — комендантським часом чи обмеженням – не має значення», — цитує М.Луцького прес-служба Партії регіонів.

За його словами, потрібно не просто обмежити перебування на вулиці дітей та підлітків у нічну пору, а запропонувати їм альтернативу.

«Дітей потрібно загрузити фізично. Футбол, волейбол, плавання, танці, всілякі гуртки – це найефективніші та дієві методи самовираження. Лише ненав’язливий контроль за безпекою дітей не викличе їхнього протесту», — переконаний Максим Луцький.

Він також наголосив на тому, що обмеження щодо перебування дітей віком до 14 років у громадських місцях уже діють у Хмельницькій, Житомирській областях і Миколаєві.

«Київська влада поки що пропонує ввести лише штрафи для батьків, діти яких перебувають без нагляду. Їх хочуть штрафувати на 8 тис. грн. Але навряд чи це вирішить проблему дітей на вулиці. Розпочнуться судові тяганини, заяви батьків і так далі. А діти тим часом будуть, знову ж таки, на вулиці», — зазначив політик.

Нагадаємо, що М.Луцький доводиться кумом міністру освіти Дмитру Табачнику. Він також є проректором Національного авіаційного університету (НАУ)

Zn.ua