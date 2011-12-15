80% дитячого взуття та одягу в Україні не відповідають нормам

Українські діти одягнені в целофан і бавляться іграшками-вбивцями. Такими є результати досліджень фахівців ДП "Укрметртестстандарту".

Вони перевірили товари з магазинів Києва та області, у першу чергу інспекторів цікавила безпека товарів, повідомляє "Сіті".

З`ясувалося, що лише одна з десяти дитячих забавок не зашкодить малечі. Решта виготовлені з купою порушень.

"Ось ця іграшка не відповідає по показнику "міграція свиню". Цей показник перевищений. Свинець є токсичним канцерогенним елементом, який може викликати і розлад нервової системи і інше", - розповів начальник випробувального центру ДП"Укрметртестстандару" Володимир Ссеманович.

Такі іграшки і до онкозахворювань можуть призвести.

Дитячі шапочки, зшиті в Україні, попри напис "бавовна" на етикетці, нічого спільного з поняттям натуральність не мають.

"Насправді ця шапочка зроблена з поліефіру. Тобто, ця прекрасна шапочка лише принесе шкоду дитині, адже дитина дихає шкірою", - додала начальник центру випробування продукції легкої промисловості Наталя Попова.

За словами фахівців, 80 % взуття та одягу не відповідають нормам. А контролю – жодного.

Поки влада закриває очі на порушення, батьки малюків самі перевіряють іграшки. Окрім написів на етикетках, у першу чергу звертають увагу на колір і запах, дивляться на міцність дрібних деталей.

У Європі батьки не змушені нюхати чи випробовувати на міцність іграшки. Адже якщо у Чехії чи Німеччині виробника спіймають на халтурі, то шалені штрафи і ганебний розголос поставлять крапку на його бізнесі.

В Україні ж діють простіше. Наші виробники можуть просто не пускати інспекторів у свої цехи.

В уряді вкотре пообіцяли переписати законодавство, щоб система контролю нарешті стала дієвою. Однак коли це буде – невідомо.

За словами Миколи Азарова, курс на якість взяли кілька тижнів тому і розпочали з ковбаси. Результату поки не видно, бо в салямі і сардельки як не клали м`яса, так і не кладуть.

Українська правда. Життя