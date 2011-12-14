Першокласник утік з дому, бо хотів обдумати негаразди в школі наодинці

На Житомирщині майже десять годин тривали пошуки 6-річного хлопчика, який утік з дому через негаразди у школі.

Про це кореспонденту УНІАН розповів працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, пошуки хлопчини, який у шість років пішов у школу, тривали вчора, а знайшли утікача сьогодні уночі. Коли хлопець із села Білка Коростенського району вчасно не повернувся зі школи, мати пішла розпитувати сусідських дітей. Хлопчика не було ні у родичів ні у друзів. Не знайшли першокласника і в центрі села, біля магазинів, клубу, у сквері. До пошуків приєдналися рідня, друзі, сусіди, педагоги.

"У центрі великого, мальовничого села Білка розташований став, біля якого влаштований сквер. На відстані кілометра від околиці починається великий лісовий масив. Люди пішли вдовж берегів невеликої річки, що живить став. Пройшлись по лісу. Проте Івасика не виявили", - уточнив С.УЛАНОВ.

Близько 19-ї години батьки звернулися за допомогою до правоохоронців. До пошуків долучилися міліціонери, рятувальники, військові. 6-річного хлопця шукали майже 150 дорослих, був задіяний пошуковий собака.

"Пес взяв слід біля школи, але загубив на центральних вулицях населеного пункту – до того часу дуже багато людей там пройшло. З настанням темряви, пошуковці з ліхтарями перемістилися до лісу", - сказав рятувальник.

Сьогодні близько четвертої години ночі першокласник самостійно повернувся до дому.

"Подробиці його подорожі наразі з’ясовують правоохоронці, але говорять, нібито, Івана засмутили негаразди у школі, і він вирішив перейматися цим наодинці", - додав С.УЛАНОВ.