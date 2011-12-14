Депутати хочуть дозволити церковникам засновувати ВНЗ і школи

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, яким пропонується дозволити церковним організаціям засновувати вищі, середні, шкільні і дошкільні навчальні заклади.

Відповідний проект закону (№9580 від 13 грудня 2011 р.) про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) розміщено на офіційному сайті ВР.

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», які передбачають визнання релігійних організацій суб’єктами права заснування світських навчальних закладів різних форм і рівнів акредитації.

Згідно з документом, у новостворених навчальних закладках поряд з викладанням навчальних дисциплін державного освітнього стандарту буде здійснюватися “моральне виховання на основі релігійних цінностей”.

Також у документі зазначається, що мова не йде про релігійну освіту чи підготовку священнослужителів, а про право релігійних організацій нарівні з іншими суб’єктами права, зокрема громадськими організаціями, засновувати світські навчальні заклади загальної освіти.

Водночас як зауважив у коментарі газеті «Коммерсантъ» (№209 від 14 грудня) один з авторів документа, народний депутат Володимир МАРУЩЕНКО, у церковних закладах, крім іншого, викладатимуть церковні дисципліни, які визнає потрібними та чи інша конфесія. "Ми не говоримо про якісь закриті церковні заклади - це будуть звичайні школи і інститути, в які зможе вступити кожен, хто хоче навчатися в релігійній атмосфері. Сподіваюся, що в таких закладах школярі і студенти не питимуть пиво, а починатимуть навчальний день з молитви", - вважає В.МАРУЩЕНКО.