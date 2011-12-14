Учні МАН з Івано-Франківська створили робота-садівника

Учні Малої академії наук з Івано-Франківська створили робота, який за відсутності господарів самостійно доглядатиме за рослинами та годуватиме домашніх тварин. Про це манівці Мар’яна Романович та Андрій Стоян розповіли в інтерв’ю проекту «Інтелект.UA».

Зі слів розробників, в Україні можуть прижитися чимало екзотичних рослин, якщо їм забезпечити оптимальний догляд, передусім точний обсяг щоденного поливу. Саме так званий людський фактор, тобто помилки з терміном підгодовування та поливу, несвоєчасне зволоження і т.п. не дозволяє розвивати в Україні ексклюзивну африканську та азійську флору.

«Ми вирішили створити робота, який би поливав рослини самостійно. Такий робот може «відпустити» людей відпочити. Адже, як відомо, що саме домашнє господарство, навіть, якщо це декілька вазонів та один кіт, змушує людей відпочивати неподалік, щоб час від часу бувати вдома. Наш робот працює періодично. Терміни встановлює людина, програмуючи таймер. Машина може годувати не лише рослини, а й домашніх тварин і навіть рибок в акваріумі», - пояснила Мар’яна Романович.

Новий робот здатний подавати воду рослинам дозовано та в зазначений час. Утім, манівці працюють над тим, щоб навчити його мислити. За словами юних науковців, робот повинен поливати лише тоді, коли дійсно потрібно – залежно від вологості ґрунту. А тваринам давати їжу, коли вони зголодніли, а їхні миски порожні. Винахідники переконані, що нинішні годівниці призводять до перегодовування домашніх улюбленців, що стає причиною різноманітних захворювань.

Манівці кажуть – основні частини робота – механічний скелет та програмне забезпечення. Мар’яна Романович розробила програмний алгоритм, Андрій створив саму конструкцію машини. За словами хлопця, принцип роботи не складний.

«У конструкції робота є мікропроцесорний блок. Він обраховує разом з таймером періоди зволоження грунту. Коли настає час поливу, сервомотор нахиляє велику посудину з водою, наповнюючи меншу, у якій встановлено датчик дозування. Меншу посудину робот іншим сервомотором переливає безпосередньо під рослину», - відзначив Андрій Стоян.

Манівці кажуть - подібні автоматизовані системи існують. Але в них є чимало недоліків. За словами наукового керівника розробників Любомира Соломяного, для подачі води рослинам головно використовуються насоси. «Ми використали готову ємність. Це актуально там, де немає криниць та свердловин, де вода привізна. Це може бути в теплицях за містом», - підкреслив він.

За даними біологів, рослини на 80% складаються з води. Відтак потребують її постійно. Однак надмірна волога надзвичайно шкідлива. Науковці твердять - практично всі вазони у перезволоженому ґрунті припиняють ріст. У рослин розвиваються гнильні захворювання кореневої системи, на листях з`являються коричневі плями. З коренів хвороба по судинах швидко переходить на пагони, і рослина гине.

«Дуже велику помилку роблять люди, коли наприклад, повертаючись з відпустки, вливають під, приміром пальму, яка простояла два тижні без поливу, відразу піввідра води. Тоді маленькі корінці починають загнивати, рослина втрачає листя і може взагалі загинути», - відзначила науковий співробітник відділу тропічних рослин Національного ботсаду ім. М. Гришка НАН України Жанна Ярославська.

Повністю автоматизувати полив рослин все одно не вдасться – кажуть ботаніки. Бо автоматичні системи, які сьогодні пропонує ринок надто дорогі та не досконалі. Тому від допомоги роботів відмовлятися не збираються.