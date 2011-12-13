Школярка загнала Коморовського в кут: за 30 років злочинців не покарали - чому?

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ не зміг відповісти на запитання учениці однієї із польських шкіл, чому за три десятки років залишаються непокараними відповідальні за запровадження надзвичайного військового стану у Польщі тодішні керівники Польської держави.

Як передає кореспондент УНІАН, запитання прозвучало під час сьогоднішньої зустрічі Президента із представниками комуністичного підпілля та молоді у Варшаві, яка відбулася в рамках відзначення 30 річниці надзвичайного стану.

"Більше 20 років ми живемо у вільній Польщі, а відповідальні за те все зло, що мало місце у Польщі не засуджені. Головним доказом тут є процес Чеслава КІЩАКА (глава МВС з 1981 по 1990 роки) розпочинається вже п`ятий раз та тягнеться вже 15 років. Генерал Войцех ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ (глава спеціального комітету, який запровадив НС) теж не засуджений за впровадження військового стану", - нагадала школярка Йоанна ХЛЕБІЦЬКА, слова якої наводить TVN24.

Учениця запитала Президента, як можна формувати національну свідомість без чіткого вирішення тих справ та чи, на його думку, сучасна польська влада зробила все для того, аби відповідальні за ті вчинки особи понесли відповідальність.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ ухилився від прямої відповіді на це запитання, зауваживши, що може прокоментувати справу лише як історик.

"У демократії суди служать для того, аби визнати, що хтось заслужив на кару та вирок. Ми б усі воліли, аби суди, діючи ефективно, такий вирок видали", - сказав Президент Польщі.

"Це болюча та делікатна справа, що жоден з тих процесів не завершився вироком", - додав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, котрий після оголошення Надзвичайного стану 13 грудня 1981 року за свою тодішню опозиційну діяльність сам на півроку потрапив до в’язниці.

Він також зауважив, що відповідальних за НС засудить сам народ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Польща відзначає 30 річницю запровадження тодішніми комуністичними властями надзвичайного стану в країні, що дало їм змогу силою утримати владу ще на майже 8 років.

За даними польських істориків, жертвами НС, котрий був відмінений в липні 1983 року, під час акцій протесту стали десятки людей, а до в`язниць було відправлено близько 10 тисяч чоловік.

У Польщі, де після завершення Другої світової війни Радянський союз насильно встановив маріонетковий комуністичний уряд, опозиції вдалося забрати владу в комуністів лише в 1989 році в результаті домовленостей так званого "круглого столу", котрі відкрили дорогу до ринкових та демократичних реформ в країні.

З 2004 року Польща входить в об`єднуючий сьогодні 27 держав Євросоюз.