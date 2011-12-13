Мер Донецька відмовився перевіряти дипломи чиновників

У Донецькій міськраді не будуть проводити перевірку достовірності дипломів чиновників.

Про це на прес-конференції заявив Донецький міський глава Олександр Лук`янченко, передають "Коментарі".

На його думку, перевірку дипломів повинні робити відповідні служби під час прийому на роботу.

"Я можу сказати про себе - я закінчив Донецький будівельний технікум, Макіївський інженерно-будівельний інститут, Донецьку академію управління, захистив кандидатську і докторську дисертації", - сказав Лук`янченко.

Як відомо, цілу кампанію з перевірки дипломів розгорнули у Львові.

Кілька начальників вже позбулися своїх крісел.