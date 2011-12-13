Мер Донецька відмовився перевіряти дипломи чиновників
19:31, 13 грудня 2011Освіта
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"Я можу сказати про себе..."
У Донецькій міськраді не будуть проводити перевірку достовірності дипломів чиновників.
Про це на прес-конференції заявив Донецький міський глава Олександр Лук`янченко, передають "Коментарі".
На його думку, перевірку дипломів повинні робити відповідні служби під час прийому на роботу.
"Я можу сказати про себе - я закінчив Донецький будівельний технікум, Макіївський інженерно-будівельний інститут, Донецьку академію управління, захистив кандидатську і докторську дисертації", - сказав Лук`янченко.
Як відомо, цілу кампанію з перевірки дипломів розгорнули у Львові.
Кілька начальників вже позбулися своїх крісел.
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