Двом п'яним студентам за вірші на даху п'ятиповерхівки дали 5 і 10 діб

У Сімферополі суд призначив покарання у вигляді 5 і 10 днів адміністративного арешту двом студентам театральної студії, які ввечері 12 грудня читали вірші і монологи на даху п`ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Як з`ясувалося, одного з 20-річних хлопців покинула дівчина, і він з другом вирішив напитися. "Знайти істину у вині не вийшло, тоді юних акторів потягнуло на подвиги: вони пожежною драбиною забралися на дах п`ятиповерхівки і почали бурхливо декламувати один одному вірші і монологи з п`єс. Ймовірно, захопилися, що й не відмітили, як перейшли на крик і перелякали мешканців будинку. Необдуманий вчинок хлопців міг закінчитися вельми плачевно, оскільки козирок даху, по якому розгулювала молодь, перебуває у поганому технічному стані і міг запросто обвалитися", - зазначили в міліції.

Правоохоронні органи склали на студентів адмінпротокол за статтею "дрібне хуліганство".