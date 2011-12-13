Засновник «Вікіпедії» пропонує призупинити роботу сайту

Засновник "Вікіпедії" Джиммі УЕЙЛС запропонував зареєстрованим користувачам сервісу обговорити можливість часового закриття проекту на знак протесту проти ухвалення законопроекту SOPA (Stop Online Piracy Act), який перебуває на розгляді у Конгресі США.

SOPA задумано як закон, спрямований на боротьбу з піратством в Мережі, і передбачає низку заходів щодо сайтів, які порушують авторські права, передає Лента.ру. Наприклад, правовласник зможе вимагати від платіжних систем і рекламних сервісів припинити співпрацю з сайтом-порушником, від пошукачів - виключити його з результатів пошуку, а від провайдерів - обмежити доступ користувачів до нього.

Критики закону вважають, що його спрямовано на цензурування Інтернету. Проти ухвалення SOPA виступили Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, eBay та інші інтернет-компанії.

На своїй сторінці у "Вікіпедії" Д.УЕЙЛС зазначає, що остаточне рішення про припинення роботи сервісу напряму не залежатиме від результатів голосування, проте обговорення дозволить йому зрозуміти настрої співтовариства.

Д.УЕЙЛС пише, що поки у законопроекті залишається багато невирішених питань. Наприклад, не зрозуміло, чи має блокування розповсюджуватися на весь світ, чи доступ до сайту буде обмежено лише у США. У будь-якому разі, зазначає він, подібна акція є безпрецедентною для англійської версії онлайн-енциклопедії.

Як позитивний приклад Д.УЕЙЛС наводить досвід італійської "Вікіпедії", яка припинила свою роботу 6 жовтня, висловивши таким чином занепокоєння законодавчою ініціативою властей Італії. Тоді даний закон передбачав, що всі інтернет-ресурси матимуть публікувати спростування інформації протягом двох діб після звернення зацікавленої особи. Це, на думку представників італійської енциклопедії, було посяганням на базові принципи ресурсу. Наступного дня до законопроекту було внесено істотні зміни, і сайт поновив нормальну роботу.

На момент написання замітки більшість голосів в обговоренні ініціативи УЕЙЛСА була віддана на користь блокування. 15 грудня SOPA буде розглянуто у Комітеті з питань судочинства Палати представників США.