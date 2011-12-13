Чотирьом вишам дозволили готувати арбітражних керуючих

Чотири навчальні заклади України отримали право відкрити курси з підготовки арбітражних керуючих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, наразі таку підготовку здійснюватимуть три столичні навчальні заклади - Міжнародний інститут бізнесу, Міжрегіональна Академія управління персоналом та Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, а також Кримський інститут економіки та господарського права, розташований у м. Сімферополь.

Міністр юстиції нагадав, що будь-який вищий навчальний заклад може звернутися до Мін’юсту для організації курсів з підготовки арбітражних керуючих. Відповідно до наказу Міністерства юстиції від 12 вересня 2011 року, таке право може отримати заклад, який готує фахівців за напрямами: "Право", "Економіка та підприємництво", "Менеджмент і адміністрування" або "Державне управління" та має третій або четвертий рівень акредитації за одним із вказаних напрямів.

Після завершення курсів заклад, який здійснював підготовку, проводитиме іспити. На підставі рішення екзаменаційної комісії видаватиметься свідоцтво про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого.

Підготовчі курси зможе пройти будь-яка фізична особа, що має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років.

Підготовка фізичних осіб з метою отримання кваліфікації арбітражних керуючих проводитиметься за напрямами: банкрутство, економіка, цивільне законодавство та договірні відносини, господарське законодавство, господарський процес, трудове та пенсійне законодавство, виконавче провадження, приватизація та оцінка майна, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, контроль фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства.

Строк дії свідоцтва становить два роки з моменту його видачі. Протягом цього строку особа матиме право звертатися за отриманням ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих.

Як повідомлялося, Мін’юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011.