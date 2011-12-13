Двоє п'яних студентів збиралися стрибнути з п'ятиповерхівки

У Сімферополі рятувальники запобігли спробі суїциду, знявши з даху п`ятиповерхового житлового будинку двох п`яних 20-річних студентів одного з театральних вишів.

Про це повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

12 грудня о 21.29 до МНС зателефонувала жінка, яка повідомила, що на даху її будинку перебувають два хлопці, які збираються зістрибнути вниз.

«Один з них напередодні посварився зі своєю дівчиною, йому було дуже важко на душі. Ось хлопця і потягнуло на подвиги. Він разом з другом, добряче напившись, вирішили забратися на дах житлового будинку, після чого, за словами сусідів, почали влаштовувати п`яний дебош з криками і лайкою», - йдеться в прес-релізі.

Троє рятувальників піднялися на п`ятий поверх і через горищний люк пробралися на дах будинку. Вони спробували вступити в розмову з хлопцями і врешті вмовили їх піти з даху. Після цього міліція забрала студентів для з`ясування обставин.