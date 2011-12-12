У 90% українських школярів - проблеми з поставою

90% українських школярів молодших і середніх класів мають проблеми з поставою. Про це на прес-конференції заявив головний позаштатний санолог МОЗ Геннадій Апанасенко, пише "Сегодня".

За його словами, такий стан здоров`я школярів обумовлено тим, що медицина не намагається попередити викривлення хребта, а спрямовує зусилля на виправлення недуги.

"Усі зусилля вітчизняної медицини направлені на роботу з механізмом хвороби. Якщо ви хочете мати здорове населення, то потрібно вкладати гроші в здоров`я, а не в хвороби".

Нагадаємо, низьку рухову активність і недостатнє фізичне виховання виявляють у 80% учнів, тільки 13% дітей мають хороший і високий рівень фізичної працездатності. Лише 50% дітей практикують фізичну активність до 30 або 60 хвилин на тиждень.