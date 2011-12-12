Спеціальна комісія займеться проблемами забезпечення молоді житлом

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства своїм наказом від 6 грудня 2011 р. створило Міжвідомчу комісію з вирішення проблемних питань виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки.

Про це повідомляється на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Згідно з повідомленням, основне завдання міжвідомчої комісії полягає у затвердженні переліку житлових об`єктів, будівництво яких фінансується за рахунок коштів громадян - позичальників Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», які уклали договори про будівництво житла із забудовниками до 1 липня 2011 р., але будівництво яких не розпочато або порушені терміни сдачі об`єктів у експлуатацію не менше ніж на 9 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

Дія порядку поширюється на позичальників фонду, які уклали договори на будівництво житла із забудовниками до 1 липня 2011 року і кошти яких інвестовані в об`єкти, будівництво яких, на порушення умов таких договорів, не розпочато або порушені терміни сдачі об`єктів у експлуатацію не менше ніж на 9 місяців.

Перелік об`єктів затверджується Міжвідомчою комісією з вирішення питань виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, створеною Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства за поданням фонду.