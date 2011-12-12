Посол Франції вручив подарунки студентам за вдалі статті

20:19, 12 грудня 2011
Освіта
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Щодо проблематики прав людини

Посол Франції в Україні Ален РЕМІ сьогодні оголосив переможців і вручив призи українським студентам-переможцям конкурсу з написання статті щодо проблематики прав людини «Словами за права».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася в Інституті Горшеніна, який разом з декількома ЗМІ виступив партнером Посольства Франції в Україні, яке у жовтні ц.р. ініціювало проведення журналістського конкурсу серед студентів.

А.РЕМІ наголосив, що проведенням конкурсу «Словами за права» серед молоді Посольство Франції вирішило відзначити Всесвітній день прав людини, а також - внесок українського студентства у висвітлення проблематики прав людини.

Переможцям було вручено нетбуки, фотокамери, сертифікати на курси французької мови та інші призи.

Довідка УНІАН. У 1950 році, прагнучи забезпечити дотримання прав людини на всіх континентах та привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми, ООН запропонувала світу відзначати 10 грудня кожного року Всесвітній день прав людини.

 

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