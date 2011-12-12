Міліція шукає жертв «Професора Пі»

Міліція просить усіх, хто постраждав від лікування відомого "Професора Пі", звертатись до неї.

"Просимо всіх, хто звертався за медичною допомогою до Андрія Слюсарчука або передавав йому гроші за надані медичні послуги або лікарські засоби, повідомити в ГУ МВС України Львівської області" - таке оголошення вивішено на міліцейському сайті Львівщини.

Слідство активно шукає жертв скандально відомого "Просефора Пі", але поки що не надто результативно, пише Укрправда з посиланням на газету "Комсомольская правда в Украине".

Так, священик з Тернопільської області, чий син помер після операції на голові, зробленої Слюсарчуком, відмовився визнавати свою сім`ю постраждалою. Батьки кажуть, що травма у дитини була надто важка, і не тримають зла на професора.

Незважаючи на кримінальне переслідування "доктора Пі" (відомого також як Професор Пі), це медичне звання поки залишається за ним. Міністерство освіти України, за даними КП, зробило повторний запит до російського ВАК, щоб отримати спростування або підтвердження законності наукового ступеня Слюсарчука, яка була присвоєна йому в Москві.

Слідство вже має в своєму розпорядженні відповідь з російського медичного університету про те, що Андрій Слюсарчук там ніколи не навчався і не отримував диплома про закінчення вузу.

Як зазначає видання, професор Пасічник, який влаштував Слюсарчука у "Львівську політехніку", усунений з посади завкафедрою. А близький друг і учень Олександр Червоний і зовсім звільнений з університету.

"Мене попросили написати заяву, не дочекавшись закінчення контракту, хоча залишався лише місяць, - розповів Олександр. Він разом зі Слюсарчуком в цьому році висувався на здобуття Державної премії України.

У СІЗО Андрій Слюсарчук поводиться добре, від їжі не відмовляється, проблем не створює, скарг не пише. Відвідують "доктора Пі" тільки адвокати і слідчі. Вони ж приносять Слюсарчуку речі на його прохання.

17 листопада Галицький районний суд Львова за поданням слідчого визначив для Слюсарчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час проведення слідства.

Слюсарчука затримали у Києві 14 листопада.

Проти "Професора Пі" порушено дві кримінальні справи: за статтею "Шахрайство" та "Пiдробка документiв...".