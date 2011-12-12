У Чернівцях завкафедрою вишу систематично брав зі студентів хабарі

Прокуратура Чернівецької області за матеріалами УСБУ в області сьогодні порушила кримінальну справу стосовно завідувача кафедрою одного з університетів Буковини за фактом вимагання та одержання ним хабарів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, слідчі встановили, що в червні цього року викладач систематично вимагав та одержував від студентів і їхніх батьків хабарі у сумі від 100 грн. до 500 дол. за сприяння в успішній здачі іспитів і захисті курсових робіт.

Завкафедрою затримано в порядку ст.115 КПК України за підозрою у вчиненні вказаного злочину. У справі проводяться першочергові слідчі дії.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, мова йде про завідувача однієї з кафедр педагогічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.