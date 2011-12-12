Науковці знайшли спосіб, як уникнути смертей на уроках фізкультури

Спеціалісти разом з Національною академією педагогічних наук готують апробацію в різних регіонах України методики контролю здоров’я школярів під впливом фізичної активності.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили головний позаштатний санолог Міністерства охорони здоров’я професор Геннадій АПАНАСЕНКО та керівник Лабораторії валеології Національної академії педагогічних наук Тетяна БОЙЧЕНКО.

Планується, що на базі цього проекту та зібраної інформації методику буде затверджено та впроваджено в усіх навчальних закладах країни, що унеможливить нові випадки дитячих смертей на уроках фізкультури.

Г.АПАНАСЕНКО впевнений, що ніякі реформи в галузі медицини, що торкнуться лише покращення стану медзакладів, які вже лікують хвороби, не зможуть уберегти націю від вимирання. За його словами, зусилля держава має спрямувати на упередження виникнення хвороб і перш за все звернути увагу на підростаюче покоління. “Всі зусилля медицини спрямовані на механізм лікування хвороб, але якщо ми хочемо мати здорове населення, треба вкладати кошти в здоров’я, а не в хворобу. На жаль, ця ідеологія, яку ми вже пробиваємо 25 років, – чомусь не сприймається. Коли відбулася низка смертей в школах, влада провела кілька засідань з цієї проблеми. Смерть на уроках фізкультури – це початок того великого процесу депопуляції в країні”, - заявив експерт.

Г.АПАНАСЕНКО розповів, що методикою, яка пропонується, передбачено, поряд з медоглядами в поліклініках, безпосередньо у школах вимірювати рівень здоров’я дітей. “Тоді ми вирішимо проблему”, - заявив він.

За поясненням фахівця, навіть мотор справного автомобіля глохне на крутій гірці, якщо потужність цього мотору недостатня для подолання такої ділянки дороги. “Те саме відбувається з дітьми, які здорові, в них нема захворювань, але в них дуже малі резерви функціональні. І тому ми пропонуємо, щоб уникнути смертей на уроках, визначати рівень здоров’я”, - зазначив Г.АПАНАСЕНКО. Далі, за його словами, треба давати дитині такі навантаження, які відповідатимуть цьому рівню.

За інформацією фахівця, відпрацьовано алгоритм практичної роботи, що забезпечує контроль за впливом фізичної активності на здоров’я школярів і студентів, який належить до скринінгових методик – простого і швидкого огляду великої кількості дітей безпосередньо в школах, визначення груп ризику та проведення профілактичної роботи з ними. На практиці цей алгоритм апробовано в двох школах м. Києва - № 4 та №102.

При визначенні рівня здоров’я користуються кількома показниками, що вимірюються спецприладами: спірометр (показує об’єм легень), динамометр (вимірює м’язову силу) та апарат для вимірювання тиску. Контроль за станом дитини під час навантаження здійснюється за допомогою наручного пульсометра. Пульс дитини не має перевищувати певного показника, що залежить від рівня її здоров’я.

Забезпечення такою апаратурою навчальних закладів, як запевняє Г.АПАНАСЕНКО, коштує “на 3-4 порядки дешевше, ніж ті томографи, які закуповуються для наших лікарень”.

Як повідомив президент Української асоціації «Рух за здоровий спосіб життя», що взяла участь в реалізації проекту, Руслан РОМАНИШИН, за сприяння ГУ охорони здоров’я КМДА, ГУ освіти та Київського міського центру здоров’я напрацьовано конкретний алгоритм роботи у столичних школах із визначення рівня здоров’я школярів. Розпочати цю роботу передбачається наступного року. За його даними, для проведення методики в одній школі необхідно десяток комплектів обладнання, вартість кожного становить 3-3,5 тис. грн. Для фінансування вже знайдені спонсори.

У свою чергу Т.БОЙЧЕНКО повідомила, що методику вирішено апробувати не тільки в столиці, але й в сільській місцевості. Для цього обрано 9 сільських шкіл в різних регіонах.

Зібрана інформація буде проаналізована і передана для прийняття на державному рівні рішення щодо розповсюдження зазначеної методики контролю за здоров’ям школярів.

“Методика, мало того, що вона раціональна, діти до неї також готові. Крім того, оцінювання рівня здоров’я фізичного складника відбувається за допомогою лікаря-санолога. Рекомендації теж дає лікар-санолог. Рекомендації по корекції стану здоров’я, підкреслюю, не медикаментозні, а базовані на руховій активності. Ми вважаємо, що ця методика може бути в школах...”, - сказала Т.БОЙЧЕНКО.

Вона висловила сподівання, що після апробації цієї методики в регіонах, визначення організаційних та морально-етичних і правових моментів, буде видано наказ Міносвіти, який буде регламентувати запровадження цієї методики в школах. “І наші діти будуть на законних підставах мати можливість вимірювати рівень свого здоров’я, а саме: фізичного складника”, - підкреслила керівник Лабораторії валеології Національної академії педнаук.