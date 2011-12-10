У Коростені діти-чорнобильці платять за безкоштовні шкільні обіди

З 1 грудня 2011 року в Коростенському районі і місті Коростень діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, не отримують гарантованого безкоштовного харчування.

Як повідомив журналісту Житомир.infoначальник відділу освіти Коростенської районної державної адміністрації Василь Митюк, термін дії попереднього договору про забезпечення харчування дітей закінчився 30 листопада.

2 серпня 2011 року в Міністерстві соціальної політики України було проведено тендер щодо надання послуг з харчування дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах Коростенського району на період з 1 грудня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

В проведені конкурсних торгів брали участь три претенденти, пропозиції яких були відхилені конкурсною комісією як такі, що не відповідають умовам тендерної документації.

18 жовтня 2011 жовтня сесії Коростенської районної ради депутати прийняли звернення до Міністерства соціальної політики України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради щодо надання послуг з харчування дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи. Райрада просила продовжити попередній договір з Комбінатом громадського харчування Коростенської райспоживспілки на грудень 2011 року.

«Зараз в навчальних закладах Коростенського району діти харчуються за кошти батьків (близько 30 грн на тиждень – ред.). Проте Міністерство соціальної політики виплатить компенсації батькам, після того як вони оформлять відповідні документи», - зазначив Василь Микитюк