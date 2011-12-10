Табачник скоротив кількість предметів для перевірки зовнішнім оцінюванням

Абітурієнт у 2012 році зможе скласти тести з зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох предметів, а не п’яти, як це було раніше. Відповідні зміни передбачені затвердженим Міносвіти Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році, опублікованому на сайті відомства.

Обов’язковим предметом для усіх абітурієнтів є українська мова і література. Другим обов`язком є математика або ж історія.

Третій і четвертий – варіюються в залежності від спеціальності. Приміром, для інформатики це – фізика або іноземна мова.

Абітурієнт, здавши обидва предмети, зможе вибрати той, за яким результат кращий, пояснив газеті "Сегодня" заступник директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сергій Ренський.

За його словами, зменшення кількості предметів для ЗНО має на меті стимулювання вступників до вузів чіткіше визначатися з вибором майбутньої професії

Загалом список предметів для ЗНО цього року такий: українська мова і література, історія України, всесвітня історії, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.

Крім того, цього року скорочується кількість днів для реєстрації на ЗНО – вона буде проходити з 1 січня по 20 лютого. У минулому році реєстрація закінчилася 28 лютого.

Реєструватися, як і минулого року, потрібно на сайті тестування testportal.

Для вступу до вищого навчального закладу в 2012 році абітурієнту необхідно буде надати результати зовнішнього оцінювання з трьох предметів.

Вступники матимуть право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати за 2008-2011 роки, додає портал Освіта.

Укрправда