На Одещині звільнилося керівництво Управління освіти області

Сесія Одеської обласної ради прийняла сьогодні відставку начальника Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Андрія ТКАЧУКА, який напередодні подав заяву про звільнення за результатами перевірки спеціальною комісією інтернатних установ у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, разом із А.ТКАЧУКОМ також звільнилася з посад група чиновників облуправління, які не забезпечили відповідний контроль зі створення належних умов навчання і проживання дітей у школах-інтернатах регіону.

82 зі 111 депутатів облради, які ознайомилися зі звітом губернаторської комісії, в якому наведена низка виявлених порушень в цих установах, також проголосували за звільнення з посади директора Одеської школи-інтернату №7 для дітей, хворих на церебральний параліч, Юрія СЕМЕНЮКА, де було виявлено безліч упущень в роботі персоналу, а також не дотримувалися санітарно-гігієнічні норми в спальних приміщеннях.

Як відзначив голова облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК, за результатами перевірки також оголошено догану заступнику голови ОДА Дмитру ВОЛОШЕНКОВУ, будуть розроблені заходи щодо покращення умов навчання і проживання дітей в інтернатних установах.