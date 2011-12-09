Середня зарплата вчителя зі стажем - 2300 грн., лікаря - 1300 грн.

Середня зарплата українського вчителя з 15-річним стажем роботи у 2011 році становила 2300 грн., лікаря - 1300 грн.

Такі дані наведені у таблиці середньої зарплати бюджетників, викладеній на Facebook урядовим уповноваженим з дерегулювання в Мінекономрозвитку. Інформація наведена за 2011 рік.

Згідно з цією таблицею, середня зарплата лікаря-терапевта зі стажем 10-15 років становить 1351 гривню, медсестри з таким самим стажем – 1135 грн., вчителя з таким стажем – 2322 грн.

Там же вказано, що середня зарплата лікаря-хірурга з високою вислугою років, з урахуванням шкідливих умов роботи, становить 4035 грн., старшої медсестри зі стажем 10-15 років – 1442 грн., заслуженого вчителя (з ученим ступенем і високою вислугою років) – 2976 грн.

У працівників без досвіду роботи у цих сферах цифри трохи перевищують 1 тис. грн.: лікар-терапевт – 1160 грн., вчитель – 1323 грн., а у медсестри ще нижче – 987 грн.