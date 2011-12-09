Мер Полтави обіцяє компенсувати вчителям вимушені відпустки
Подякував за розуміння
У Полтаві працівники освіти, культури і охорони здоров`я одержать всі гроші за вимушені відпустки за власний рахунок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер міста Олександр МАМАЙ.
За його словами, міська влада вирішила компенсувати вчителям, лікарям і працівникам культури їх відпустки за власний рахунок, виділивши для цього 2,5 млн. грн. (УНІАН: раніше бюджетники вимушено брали відпустки «за власним бажанням» через брак грошей у бюджеті на зарплати).
О.МАМАЙ подякував вчителям, лікарям і працівникам культури за те, що вони з розумінням поставилися до цієї ситуації з відпустками.
Окрім цього, мер Полтави повідомив, що наприкінці року бюджетники одержать річну премію в 20-30% зарплати.