Мер Полтави обіцяє компенсувати вчителям вимушені відпустки

У Полтаві працівники освіти, культури і охорони здоров`я одержать всі гроші за вимушені відпустки за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер міста Олександр МАМАЙ.

За його словами, міська влада вирішила компенсувати вчителям, лікарям і працівникам культури їх відпустки за власний рахунок, виділивши для цього 2,5 млн. грн. (УНІАН: раніше бюджетники вимушено брали відпустки «за власним бажанням» через брак грошей у бюджеті на зарплати).

О.МАМАЙ подякував вчителям, лікарям і працівникам культури за те, що вони з розумінням поставилися до цієї ситуації з відпустками.

Окрім цього, мер Полтави повідомив, що наприкінці року бюджетники одержать річну премію в 20-30% зарплати.