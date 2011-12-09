Суд амністував інженера, винного в загибелі студента біля «Козацького»

Шевченківський суд столиці амністував інженера, винного в загибелі студента під готелем "Козацький" в центрі Києва.

Як передають «Подробности», судді прийняли це рішення так і не почавши розгляд справи по суті.

Як зазначалося у клопотанні адвокатів обвинувачуваного, їх підзахисний пенсіонер і, до того ж учасник, бойових дій. Окрім того, він звільнився з готелю за два місяці до трагедії.

Батьки загиблого хлопця мають намір оскаржити це рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня у Києві внаслідок обвалу цегляної кладки з балкона готелю «Козацький», що належить Міністерству оборони України, загинув хлопець, який перебував на тротуарі.

25 березня військова прокуратура Київського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом загибелі людини внаслідок обвалу частини стіни готелю "Козацький".

Винним прокуратура визнала інженера, який відповідав за безпеку і експлуатацію будівлі.