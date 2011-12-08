Російські студенти у Парижі протестували під посольством РФ

У Парижі біля російського посольства пройшла маніфестація близько сотні російських студентів, які навчаються у Франції.

Вони висловлювали протест проти того, як були організовані вибори в Держдуму 4 грудня, і проти масових порушень виборчого законодавства. Як повідомляє кореспондент Радіо Свободау Франції, подібні акції за участю молоді раніше не проводилися. Раніше незгоду з російською офіційною політикою в Парижі висловлювали, в основному, люди старших поколінь.

Серед гасел, під якими виступали студенти були й такі: "Ваші вибори - фарс!", "Поверніть нам вибори!"

Молоді люди збиралися через соціальну мережу Facebook в Інтернеті. Вони заявили, що їхня мета - підтримати родичів і друзів, які проводили подібні маніфестації протесту в Москві.