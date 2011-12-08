На Буковині школярі підуть на канікули на тиждень пізніше

Канікули у буковинських школярів розпочнуться на тиждень пізніше, ніж планувалося. Замість того, щоби відпочивати від навчання з 24 грудня по 10 січня, школярі підуть на канікули з 31 грудня по 15 січня. Про це повідомляє Молодий буковинець.

Такий наказ днями видало Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

- За прогнозами медиків, саме на першу половину січня припадає пік захворюваності на грип та ГРВІ, - пояснює заступник начальника Чернівецького міського управління освіти Богдан ПОТУРНАК. – Тому, щоб уникнути епідемії, вирішили перенести канікули на тиждень пізніше. Тривалість канікул залишається незмінною – два тижні.

У студентів канікули триватимуть ще менше – з 19 по 29 січня.