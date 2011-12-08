Студенти: на свята лишилися тільки іграшкові поїзди

Студенти стверджують, що через ажіотаж навколо залізничних квитків вони вже зараз не можуть придбати проїзних документів додому на свята, пише BBC Україна.

Разом із громадськими активістами 7 грудня вони провели акцію поблизу центрального вокзалу в Києві, висловлюючи переконання, що дефіцит - штучний.

У відповідь в "Укрзалізниці" обіцяють додаткові поїзди - окрім тих, які додали до розкладу вже. Також керівництво перевізника запевняє, що фактів спекуляцій немає, а в одні руки в касах видають не більше 9 квитків.

"Я родом з Івано-Франківська і, звісно, на Новий Рік та Різдвяні свята хотів їхати додому. Але через те, що Львів та Франківськ є привабливими місцями для відпочинку, буквально за 5 днів від початку продажу квитків на Новий Рік їх вже не було. Тому я від 25 листопада раз на два дні їздив на вокзал і тільки позавчора взяв квиток. Бо їх одразу скупили - перекупники та інші," - розповів bbc.ua студент Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Ільків.

Він також брав участь в акції на вокзалі, в ході якої перехожим роздавали бутафорні квитки із написом "маршрут скасовано", а також запускали іграшковий поїзд - мовляв, тільки він і лишився охочим поїхати додому на Різдво.

Східний напрямок поки що менш завантажений. Приміром, до Донецька на 30 грудня є ще кілька десятків квитків різного класу, а до Харкова - кілька сотень.

А в привабливих для туристів західних областях лишилися лічені місця в поїздах.

"Я сьогодні ледве забрала останній квиток до Івано-Франківська на 1 січня", - сказала bbc.ua студентка Львівської Національної академії мистецтв Анна Ясинська.

Дирекція "Укрзалізниці" обіцяє допомогти тим, кому забракло квитків: "На сьогодні, є проблема вивозу пасажирів на Ужгород і Івано-Франківськ, тому на даних напрямках будуть призначені додаткові поїзди. Передбачається призначити на Ужгород ще два поїзди, також розглянемо можливість призначення на Івано-Франківськ та Львів," - повідомив 7 грудня генеральний директор підприємства Володимир Козак.

На період свят вже призначили 20 додаткових поїздів. Зокрема, 8 додаткових поїздів на 29 грудня і 11 поїздів - на 30-те, розповів начальник пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександр Болдов:

"На Львів є денний поїзд на 31 число, також ми опрацьовуємо призначення додаткового поїзда до Львова на 30 грудня. Тобто, буде ще один поїзд на Львів," - заявив bbc.ua представник "Укрзалізниці".