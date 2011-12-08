У Єкатеринбурзі роблять платним вхід до шкіл

У єкатеринбурзьких школах встановлюють турнікети, пропуски коштуватимуть від 80 до 180 рублів.

Єкатеринбурзька мерія запускає експеримент з обмеженого входу в освітні заклади. У 27 школах міста встановлять турнікети, після цього учні зможуть потрапляти на уроки тільки з допомогою ЕКАРТи, пише Just.media.

Управління освіти запевняє, що експеримент спрямований на підвищення безпеки шкіл. Електронні турнікети будуть встановлені до кінця грудня 2011 року, витрати муніципального бюджету на систему контролю доступу до установи складуть 8366000 рублів.

Чиновники обіцяють, що у шкільній ЕКАРТі будуть приємні бонуси. Так з її допомогою можна буде розплачуватися за обіди в шкільній їдальні, а також за проїзд у громадському транспорті. Крім того, батьки зможуть оперативно дізнаватися, коли їх чадо прогулює або спізнюється на урок.

Задоволення це не безкоштовне. Найдешевша ЕКАРТа, по якій можна буде тільки входити в школу і обідати в їдальні, обійдеться в 80 рублів. Найдорожча - з фотокарткою та можливістю оплачувати проїзд - 180 рублів.