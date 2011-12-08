89% батьків лупцюють своїх дітей з метою виховання

Побиття дітей та тілесні покарання все ще залишаються популярними методами виховання дітей.

Батьки, які лупцюють дітей, насправді, бояться в цьому зізнатися, тому що подібні методи виховання останнім часом не схвалюються соціумом, хоча офіційно вони й дозволені, передає ТСН.

Австралійські фахівці підкреслили, що тілесні покарання непродуктивні, проте дослідження показало, що багато батьків вдаються до подібної форми виховання.

А онлайн опитування виявило, що 89% батьків іноді шмагали дітей. Ніколи цього не робили 7% батьків. 4% вдавалися до тілесних покарань, тільки коли дитині щось загрожувало.

"Побиття не доносить до дитини потрібну інформацію. Але цілком зрозуміло, чому іноді батьки втрачають терпіння. На мій погляд, більшість батьків потім жалкують про те, що підняли руку на дитину", - прокоментувала статистику автор дослідження Анна-Мірія Таплін.

До речі, раніше тілесні покарання вважалися нормою, поки це не було заборонено на законодавчому рівні в 23 країнах.

Як відзначають фахівці, батьки вдаються до прочуханки, коли відчувають себе безпорадними, зляться, або їм просто не вистачає навичок виховання.