В Україні 20% шкіл залишаються неатестованими

Незважаючи на завершення десятирічного циклу, не атестованими в освітній системі України залишаються близько 20% загальноосвітніх, 45% – дошкільних та 38% позашкільних навчальних закладів. Про це сьогодні на нараді керівників загальноосвітніх навчальних закладів столиці заявив голова Державної інспекції навчальних закладів України Михайло ГОНЧАРЕНКО.

«Дещо кращі показники у місті Києві. Проте 9% загальноосвітніх шкіл, 13% дитячих садків та 33% позашкільних столичних навчальних закладів досі неатестовані. Тоді як для загальноосвітніх шкіл атестація є надзвичайно важливою, адже, за її результатами, підтверджується право навчального закладу видавати документи про освіту державного зразка», – наголосив він.

За його словами, наразі планується розроблення другого модулю Автоматизованої інформаційної системи «Атестація», який дозволить оптимізувати процес проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів. «На даному етапі вже завершено розробку першого модулю АІС «Рейтинг», за яким проводиться порівняння результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», – додав Михайло ГОНЧАРЕНКО.

Не менш важливою темою засідання стало обговорення проблем, пов’язаних з діяльністю так званих «закладів нового типу» – спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, кількість яких в Києві становить близько 54% від загальної кількості шкіл міста.

«Забезпечення відповідності заявленому статусу, дотримання вимог чинного законодавства щодо структури, відбору та прийому дітей на навчання, дотримання державного стандарту – те, на що першочергово слід звернути увагу. Тому Державна інспекція навчальних закладів приділятиме особливу увагу дотриманню навчальними закладами необхідних освітніх норм. Завданням інспекції є не лише виявити порушення, а й запобігти їхньому виникненню», – наголосив Голова Державної інспекції навчальних закладів України.