За смерть восьмикласника судитимуть директора і фізрука

На Буковині у справі про смерть школяра перед судом постануть директор школи і вчитель фізкультури.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, заступником прокурора Чернівецької області затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду кримінальну справу стосовно директора школи та вчителя фізичної культури навчально-виховного комплексу села Хряцька Герцаївського району за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.137 (неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього) Кримінального кодексу України.

Як підкреслили в прокуратурі, наслідком «неналежного виконання вказаними педагогічними працівниками своїх обов’язків» стало те, що 18 жовтня цього року приблизно о 9-й годині ранку під час здачі нормативу з бігу на 60 м на шкільному майданчику Хряцьківського НВК помер учень 8-го класу.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, смерть школяра настала в результаті серцево-судинної недостатності, яка розвинулась як ускладнення наявного при житті гострого дифузного ендокардиту (вальвуліту). А за станом свого здоров’я неповнолітній повинен був проходити навчання з фізкультури у спеціальній групі (у відповідності до проведеної проби Руф’є), тобто з наданням йому індивідуальних завдань.

Дана кримінальна справа направлена до Герцаївського районного суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на ранковому уроці фізкультури у селі Хряцька Герцаївського району Чернівецької області під час пробіжки помер учень восьмого класу. У хлопчика 1997 року народження раптово зупинилося серце.