Азаров доручив Табачнику розробити програму підтримки сім’ї

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти і науки, молоді і спорту розробити нову державну програму підтримки сім’ї до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

При цьому він наголосив, що попередня програма завершилася ще у 2010 році. «І міністру не треба було чекати вказівки від прем’єр-міністра, щоб ініціювати нову», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що уряд повинен і надалі стимулювати сім’ї народжувати більше дітей. Також, за словами М.АЗАРОВА, необхідно гарантувати здоров’я немовлят, зменшувати ризики втрати новонароджених. «Дітей треба надійно захистити від насильства з боку дорослих і однолітків, від алкоголю і наркотиків, від втягування дітей у кримінальний світ і навіть не в останню чергу від недоброякісної і небезпечної їжі та промислових товарів. Все це не умоглядні ризики, а на жаль реальність», - наголосив глава уряду.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що за дев’ять місяців поточного року неповнолітніми скоєно 14 тис. злочинів, і 8 тис. дітей потерпіли від злочинних посягань. «У Міністерстві внутрішніх справ є ціла система профілактичних заходів. Але зусиль однієї міліції чи школи або державної інспекції захисту прав споживачів недостатньо», - підкреслив М.АЗАРОВ.