Нардепи хочуть примусити українок «зайвий рік» у дівках сидіти

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Сімейного кодексу України» (щодо підвищення рівня мінімального шлюбного віку).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 302 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується встановити однаковий шлюбний вік для чоловіків і жінок на рівні 18 років. Нині законодавством України шлюбний вік встановлено: для чоловіків – 18 років, для жінок – 17 років.

Крім того, пропонується знизити виключний мінімальний шлюбний вік в Україні, але не більш ніж на два роки (до 16 років) і лише у виняткових випадках. Нині в Україні виключний мінімальний шлюбний вік - 14 років.