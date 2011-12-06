Керівник проекту УНІАН-Освіта - у десятці найавторитетніших діячів просвітництва

Кореспондент УНІАН, керівник проекту УНІАН-Освіта Анна ЯЩЕНКО увійшла до десятки найавторитетніших діячів просвітництва та вчителів у рейтингу 100 найавторитетніших людей України за версією журналу "Публичные люди". Як повідомляє кореспондент УНІАН, рейтинг опубліковано у свіжому номері видання за грудень 2011 р.

Переможців у своїх категоріях визначали незалежні експерти, які, зокрема, відзначили принципово новий погляд Анни ЯЩЕНКО на розвиток освіти й просвітницьку концепцію.

Крім того, до десятки потрапили: в.о. ректора Національного технічного університету КПІ Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ, голова Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Павло ТКАЧУК, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов НАЙДЬОНОВА, педагог-репетитор Національної опери України Микола ПРЯДЧЕНКО, академік НАПН України Олег ТРЕТЯК, радник лідера партії "Фронт змін" Арсенія Яценюка з питань освіти, координатор напрямку "Суспільство знань" Лілія ГРИНЕВИЧ, народний депутат, голова парламентського підкомітету з питань базової освіти Леся ОРОБЕЦЬ, голова Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України (2007-2011 рр.) Володимир ПОЛОХАЛО та радник президії НАПН України Олександра САВЧЕНКО.