Богдан Гаврилишин презентує книгу спогадів

8 грудня 2011 року о 15. 00 в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться презентація книги спогадів «Залишаюсь українцем» Богдана Гаврилишина, відомого українського економіста та громадського діяча. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ЛНУ.

«Я написав ці спогади з однією тільки метою: ця книжка є для нової генерації», - так автор пояснив свої наміри поділитися спогадами з українськими читачами.

На його думку, нині економічний, соціальний, політичний стан України - жахливий.

«Україна потребує реформ і трансформації, тобто змін на основі ринкової економіки й демократичних цінностей. Люди, які тепер при владі, і ті, котрі за кілька років будуть при владі, хто б вони не були, не зможуть такої трансформації провести. Але люди у віці від 18 чи 20 років і до 35 років – це вже інакші люди, це нові люди. Вони мають уявлення про демократію, вони на рівних спілкуються з однолітками і вивчають іноземні мови. Молоді українці користуються сучасними методами праці й активно використовують переваги електронних комунікацій», - додав Б. Гаврилишин.

Своїми враженнями від книги вже поділилися відомі українці.

Блаженніший Любомир Гузар, екс-глава Української греко-католицької церкви: «Пізнавши осягнення автора, з великою увагою будете читати останні розділи. Ціла книга як історія однієї людини захоплює і застановляє читача. Дуже вартісним є те, що автор не замикає розповіді на собі (Богу дякувати, він ще дуже живий та діяльний), а запрошує читача серйозно подумати: А що далі? Що може статися? Що ми, читачі, можемо й повинні зробити?»

Іван Дзюба, український літературознавець, академік НАНУ: «У своїх спогадах Богдан Гаврилишин говорить, що непереборний інтерес до навколишнього і потяг у широкі світи зродився у нього ще з дитинства. Спершу він задовольняв його читанням книжок, а згодом пізнавати світ довелося ціною власного, часом гіркого, досвіду. Тяжкою працею він утвердив себе в чужих краях, став визнаною у світі людиною, але не позбувся українського кореня і потреби у рідній землі. Спогади підтверджують гасло, яким керується Богдан Гаврилишин: «Мислити глобально, діяти локально». Добре було б, якби цей принцип засвоювала наша сучасна молодь».

Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи»: «Хлопець із села. Лісоруб. Інженер. Професор. Радник президентів, дипломатів і міжнародних корпорацій. Людина світу… Богдан Дмитрович Гаврилишин – людина, яка постійно вчиться та мріє і крок за кроком йде вперед у пошукахгармонії. Ця книга – про можливості й відкриття, про надії і сподівання, про МИСТЕЦТВО ЖИТТЯ».

Леонід Кравчук, перший Президент України: «Ця книга спогадів дуже цікава особливо для молоді. Автор, якого я добре знаю, розповідає, як він, хлопець із українського села, який жив під польським і радянським режимами та німецькою окупацією, пережив з великими пригодам Другу світову війну, пізнав світ і став людиною світу залишаючись українцем».