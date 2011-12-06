Томенко хоче, щоб Табачник розповів, як виконував указ Президента

Заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко направив звернення Міністру освіти і науки, молоді та спорту України з проханням надати Парламенту інформацію щодо стану виконання завдань, визначених Національним планом дій на 2011 рік. Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

У своєму зверненні М.Томенко нагадав, що 27 квітня 2011 року Президентом України був підписаний Указ «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава». Відповідно до зазначеного Національного плану дій значна частина завдань покладена на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Зокрема, Міністерство повинно було: До квітня 2011 року розробити та внести на розгляд КМУ проект акту Кабінету Міністрів України про Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

До травня 2011 року: підготувати рекомендації щодо розпорядження навчальними закладами відповідними фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, сформованими з видатків, які враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів з бюджету відповідного рівня; розробити проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедури відкриття приватних дошкільних навчальних закладів, передусім розрахованих на невелику кількість дітей або на короткотермінове їх перебування у закладі, надання необхідної підтримки таким закладам; розробити та внести на розгляд Уряду проект акту Кабінету Міністрів України про Програму вдосконалення мережі державних професійно-технічних навчальних закладів; забезпечити розробку районних, міських, регіональних програм розвитку мережі «Школа сприяння здоров`ю».

До серпня 2011 року розробити та затвердити нормативно-правовий акт щодо умов проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров`ю».

До жовтня 2011 затвердити загальний план заходів щодо вдосконалення функціонування інтернатних закладів та рекомендацій щодо регіональних планів заходів по кожному такому закладу. До листопада 2011 року: розробити нормативно-правові акти щодо розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів і спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами; розробити проект Закону України щодо передачі Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям повноважень з управління державними професійно-технічними навчальними закладами; розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо порядку розроблення стандартів вищої освіти.

М.Томенко наголосив на актуальності та важливості даних нормативних актів та попросив надати інформацію щодо стану виконання вищезазначених завдань визначених Національним планом дій.