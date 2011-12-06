Азаров взявся за дитячі інтернати

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив створити робочу групу, яка протягом місяця проведе перевірку умов перебування дітей в інтернатах.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне доручення глава уряду дав під час зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.

«Давайте створимо громадську групу і проведемо перевірку абсолютно всієї мережі інтернатів. Залучайте до цієї групи принципових людей, і давайте протягом місяця всіх їх перевіримо», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Під час зустрічі представники громадських організацій зазначили, що в інтернатах фіксуються зловживання, і їх вихованці після закінчення інтернатів погано адаптовані до життя в суспільстві.