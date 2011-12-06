На Тернопільщині більше тижня розшукують зниклу школярку

На Тернопільщині правоохоронці понад тиждень розшукують 15-річну дівчину. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, школярка із села Іванівка Теребовлянського району зникла 27 листопада.

Після того, як дівчина не повернулася додому, батьки обдзвонили родичів та знайомих, однак виявилося, що ніде їхньої дитини немає. Після цього батьки звернулися за допомогою до правоохоронців.

Втім, констатують працівники міліції, наразі пошуки дівчини результатів не дали.