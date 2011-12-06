У Чернігові директор школи вимагала 2,5 тисячі доларів хабара

У Чернігові співробітники управління боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області спільно з колегами з міського відділу внутрішніх справ затримали під час одержання хабара директора однієї з загальноосвітніх шкіл обласного центру.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області, жінка вимагала та отримала від жителя Чернігова хабар загальною сумою близько 2,5 тисяч доларів за надання згоди на передачу в оренду приміщення і відповідного клопотання перед міським управлінням освіти.

Процес передачі грошей відбувався в приміщенні кабінету фізики. Предмет хабара – грошові кошти – вилучено та долучено до справи як доказ.

За вказаним фактом прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара), що передбачає позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз директор школи перебуває на підписці про невиїзд. Слідство у справі триває.