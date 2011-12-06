На Прикарпатті зареєстровано вже 46 випадків кору

В Івано-Франківській області зареєстровано 46 випадків захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, за інформацією обласної СЕС, станом на 5 грудня зареєстровано 46 випадків захворювання на кір, у тому числі 22 випадки в організованих колективах.

У зв’язку з цим постановами Рожнятівської та Рогатинської СЕС призупинено навчання у загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. села Сваричів (захворіло 4 учні, навчаються 800 учнів), села Брошнів (захворіло 3 учнів, навчаються 88 учнів), Брошнівському професійному лісопромисловому ліцеї (захворіло 5 учнів, навчається 631 учень) Рожнятівського району.

Частково призупинено навчання у школі села Лоп’янка Рожнятівського району (захворіло 6 учнів, навчаються 274 учнів) та у школі села Княгинич Рогатинського району (захворіло 4 учні, навчається 113 учнів).

Ситуація перебуває під контролем Івано-Франківської обласної СЕС та Управління МНС в області.