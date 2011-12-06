Студенти знайшли застосування гвинтокрилу Януковича

У середу, 7 грудня, о 14.00 біля станції метро «Вокзальна» у Києві відбудеться флешмоб студентів «Пане Президенте, довезіть на гвинтокрилі», повідомили УНІАН у прес-службі ГР «Відсіч».

Молодь скаржиться, що останніми днями в касах «Укрзалізниці» виник штучний дефіцит квитків, унаслідок чого багато студентів не зможуть зустріти в родинному колі Новорічні свята.

“Ніби то з метою «оптимізації» та «підвищення економічної ефективності», влада скасувала деякі маршрути та скоротила кількість працівників залізниці. Відтак, наприклад, жителів Луганщини позбавляють прямого залізничного сполучення з Києвом, Львовом, Харковом. На слуху також плани приватизації «Укрзалізниці» – об’єкта стратегічного значення”, – йдеться у повідомленні «Відсічі».

З метою привернення уваги влади і громадськості до проблеми організатори акції змонтують біля Головного залізничного вокзалу іграшкову залізницю, яка «замінить» справжні поїзди, та пропонуватимуть людям, яким не вдалось купити квиток, погратись нею. Також поширюватимуться листівки у вигляді квитків.