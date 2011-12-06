Учені: потреба людей у сні пов'язана з генами
00:48, 06 грудня 2011Освіта
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Дослідження проводилося в Європі
Учені з’ясували, що потреба людей у сні пов`язана з їхніми генами.
За даними дослідників, носіям гена ABCC9 треба майже на 30 хвилини більше сну щоночі, ніж людям з іншими генами, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Учені вважають, що ця потреба у сні не корелює зі зміною пори року і кількістю денного світла.
Дослідження проводилося в Європі і виявило, що майже 25% тих, кого досліджували, є носіями гена ABCC9.
Німецькі і британські учені вважають, що отримання цих результатів дуже важливе, оскільки нестача сну може призвести до безлічі проблем зі здоров`ям, включаючи ожиріння і хвороби серця.
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