Чому КПІ досі без ректора?

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») уже понад місяць без ректора. 1 листопада закінчився контракт між Міністерством освіти та Михайлом Згуровським, який до того часу очолював виш. Нині він – виконуючий обов’язки. Попри те, що міністр Дмитро Табачник обіцяв трудовому колективу та студентам (і то лише після чисельних мітингів на підтримку Згуровського) оголосити конкурс на заміщення посади ректора відразу після закінчення контракту, цього не сталося і досі. Проводити вибори нового ректора міністерство не поспішає.

Перейнявся долею одного з найбільших вищих навчальних закладів країни і заступник Голови Верховної Ради Микола Томенко. Минулого тижня він направив звернення профільному міністру з проханням роз’яснити причини затримки з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора НТУУ "КПІ". Поки міністерство готує відповідь, ми із тим самим питанням звернулися до вітчизняних експертів-освітян.

Станіслав Ніколаєнко, екс-міністр освіти, лідер партії «Справедливість»: ОДНА З ПРИЧИН – БАЖАННЯ ПОЖИВИТИСЬ МАТЕРІАЛЬНОЮ БАЗОЮ КПІ Мова йде не просто про затягування в оголошенні чи проведенні конкурсу. Якщо ми подивимось на історію цього питання, то побачимо, що Міністерство освіти та науки планувало взагалі пана Згуровського з цієї посади прибрати. В Інтернеті зокрема, чимало писалось, що був план не призначати його «в.о.», а призначити натомість когось іншого. Поставити іншу людину, щоб обновити раду, проректорів, зробити усе, щоб Згуровського знову не обрали на посаду ректора. Студентські виступи цю схему поруйнували. Але, я так розумію, що від цієї ідеї її автори не відмовились. Причини, думаю, банальні. По-перше, принциповість та непоступливість Згуровського. По-друге, бажання поживитись матеріальною базою КПІ. І мова тут йде не про долю «в.о.» ректора, а про долю найпотужнішого університету України.

Лілія Гриневич, перший директор УЦОЯО, координатор напряму «Суспільство знань» Уряду змін Арсенія Яценюка: ЙДЕТЬСЯ ПРО БАЖАННЯ ВПЛИВУ НА РЕКТОРА ТА УНІВЕРСИТЕТ Затримка із оголошенням конкурсу є показовою маніпуляцією питаннями управління вищою освітою, яка характерна для цього міністра.

У принципі, ми вже бачили приклади інших університетів, коли міністерство грубо втручалося у процеси під час оголошення конкурсу, його проведення, призначення виконуючого обов’язків.

Затягується ж цей процес для того, щоб тримати усіх в напрузі, зокрема і самого ректора. І свідчить це тільки про одне: бажання впливати на ректора та на університет. Це характерна риса сьогоднішнього міністерства: воно хоче повністю концентрувати на собі управління в сфері вищої освіти. Та цивілізований підхід до вищої освіти полягає в автономності університетів, і можливості колективів обирати свого ректора. І міністерство мало би тут виконувати виключно технічну роль – вчасно оголошувати конкурс, вчасно підписувати контракти тощо. А зараз воно прагне втручатися у ці події, і штучно затягує процес.

Леся Оробець, народний депутат У ЗАТЯГУВАННІ ВИБОРІВ ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ РОДИННИЙ ІНТЕРЕС ТАБАЧНИКА У затягуванні виборів ректора безумовно простежується якийсь із родинних інтересів Табачника. Або в перехопленні контролю над університетом, багатим на гектари землі в центрі столиці. Або в намірі «переконати» Згуровського не балотуватися за Солом’янським округом на користь його конкурента, і за сумісництвом міністерського кума – Луцького. З огляду на збільшення кількості бігбордів із портретами Луцького в окрузі, вибори можуть блокуватися до весни – доки в.о. ректора Політеху напряму залежатиме від міністра.

Сергій Квіт, Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»: МІНОСВІТИ ХОЧЕ ЗМІНИТИ СТАТУТ КПІ У мене є така інформація, що причиною затягування стало те, що міністр освіти чи міністерство освіти хоче спочатку внести зміни в статут КПІ, а потім оголошувати конкурс. Про які саме зміни йдеться, я, щоправда, не знаю.

Олег Десятов, голова Студентської ради НТУУ КПІ: У МІНОСВІТИ ХОЧУТЬ НАВ’ЯЗАТИ СВОЮ ЛЮДИНУ КОЛЕКТИВОВІ Зараз ситуація не зовсім зрозуміла. Напевне, представники міністерства бажають чи чекають такого моменту, щоб нав’язати свою людину колективові. Тому що 27 жовтня, коли ми були на зустрічі у міністра, він казав, що конкурс на заміщення посади ректора буде оголошено відразу після закінчення контракту, тобто 2 листопада. Але цього не сталося.

Минув певний час. Ми зверталися до міністерства із проханням роз’яснити ситуацію. Спочатку це затягування нам мотивували тим, що має відбутися засідання комісії, яка, буцімто, повинна прийняти рішення про оголошення конкурсу. Ми почекали до 15 листопада. Далі знову почали звертатися до міністерства. Спробували потрапити на прийом до пана Табачника, але спочатку нас відправляли з приймальної міністра до його заступника, звідти до приймальної начальника департаменту, далі до начальна відділу… І в результаті нам відповіли, що це питання «рівня міністра»…

Щоправда, тоді ми дізнались, начебто, якісь проблеми зі статутом нашого Університету. Але наскільки мені відомо, жодних звернень від міністерства щодо цього не надходило. Ми тривалий час намагались отримати відповідь від міністерства, чому і досі не оголошено конкурс на заміщення посади ректора, але марно. Тому на минулому тижні підготувати та передали відповідні звернення до прем’єр-міністра Миколи Азарова та Адміністрації Президента. Можливо, вони нам дадуть конкретну відповідь…

Опитувала Тетяна Лавренюк