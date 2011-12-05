Комісар ЄС вручила перший в Україні диплом PhD студентці НаУКМА

Комісар ЄС з питань освіти, культури, багатомовності, спорту, медіа та молоді Андрулла ВАССІЛІУ вручила перший в Україні диплом Доктора філософії (PhD) студентці Національного університету “Києво-Могилянська академія” Ганні БЄЛЄНЬКІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася сьогодні в історичній Конгрегаційній залі НаУКМА.

Як заявив перед початком церемонії президент НаУКМА Сергій КВІТ, “для нас це дуже видатна подія – в рамках свого візиту комісар ЄС з питань освіти завітала до нас в університет. Вона буде вручати перший диплом PhD (або як ми його називаємо – диплом Доктора філософії західного зразка) студентці нашого університету, яка першою захистила цей диплом. Це також перший диплом PhD, який був захищений згідно з існуючими західними стандартами в Україні. Тільки в Києво-Могилянській академії ми маємо на сьогодні Докторську школу і перші 7 PhD програм”.

Єврокомісар у своїй промові зазначила, що ЄС продовжує програму посилення співпраці між університетами та мобільності студентів і викладачів для своїх східних сусідів. Упродовж наступних двох навчальних років ЄС поставив за мету збільшити кількість стипендій для студентів бакалаврського, магістерського, докторського (аспірантів), постдокторського (докторантів) рівнів, а також обмінів викладачами, відзначила А.ВАССІЛІУ.

“Оскільки, на нашу думку, освіта – це найкращий спосіб для впровадження демократичних реформ і реформ, спрямованих на економічне зростання, ми вирішили посилити дві освітні програми ЄС Tempus та Erasmus Mundus на наступні два роки, – заявила А.ВАССІЛІУ. – Починаючи з 2014 року, ми плануємо впроваджувати нове покоління програм у сфері вищої освіти під назвою “Еразмус для всіх”. У період з 2014-го по 2020 роки ЄС виділяє 2 млрд. євро на міжнародний компонент програми “Еразмус для всіх”. Безумовно, найбільш привілейованими учасниками цих програм будуть наші найближчі сусіди на Схід і Південь від ЄС”.

Разом з тим, за словами Єврокомісара, ще не можна сказати про повне впровадження Болонського процесу в Україні. “Ще дуже багато треба зробити в сфері управління вищою освітою, впровадження реформ. Нам буде дуже складно заохочувати наші університети до співпраці, якщо в українських університетах не буде запроваджено три цикли освіти”.

Як повідомлялося, 5-6 грудня в Києві проходить конференція «Східного партнерства» у сфері вищої освіти за участю комісара ЄС з питань освіти, культури, багатомовності, спорту, медіа та молоді А.ВАССІЛІУ.

***Tempus, Erasmus Mundus та програма імені Жана Моне є одними з головних програм ЄС з міжнародної співпраці у сфері вищої освіти. Метою програми Tempus є модернізація вищої освіти у країнах-партнерах зі Східної Європи, Центральної Азії, Західних Балкан та регіону Середземномор’я. Програма Erasmus Mundus спрямована на підвищення якості вищої освіти та сприяння встановленню діалогу між людьми та різними культурами за допомогою мобільності та академічної співпраці. Метою програми імені Жана Моне є поглиблення наукової дискусії щодо політичних аспектів європейської інтеграції, зокрема щодо ролі ЄС у встановленні діалогу між народами та культурами.

НаУКМА виконував 12 проектів Tempus; в університеті діє 3 проекти програми імені Жана Моне. 2011 року НаУКМА долучився до програм Erasmus Mundus.