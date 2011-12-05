На Прикарпатті з підозрою на кір госпіталізовані ще 22 школяра

17:36, 05 грудня 2011
Освіта
0 0

Кажуть, ситуація під контролем

В Івано-Франківській області з 28 листопада по 3 грудня зареєстровано 22 випадки підозри захворювання на кір у школах та ліцеї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Державну санітарно-епідеміологічну службу України.

Зокрема, 18 випадків зареєстровано у Рожнятівському районі: 4 - в загальноосвітній школі с. Сваричів, 6 - в Лоп`янській загальноосвітній школі, 5 - в Брошнівському лісопромисловому ліцеї та 3 - в Брошнівській загальноосвітній школі; у Рогатинському районі зареєстровано 4 випадки в Княгиницький середній загальноосвітній школі.

За результатами проведеного епідеміологічного розслідування з усіх захворілих 2 особи не вакциновані через відмову, 5 отримали вакцинацію, 15 отримали вакцинацію та ревакцинацію, йдеться у повідомленні.

Від хворих з підозрою на кір відібрано біоматеріал та направлено до вірусологічної лабораторії Центральної СЕС МОЗ України.

Організовано медичний нагляд та медичне спостереження за контактними.

Обстежено 222 контактні особи, в тому числі 198 осіб по місцю навчання, з них дітей до 15 років - 7.

У зв`язку з тим, що госпіталізовані з підозрою на кір, є учнями різних класів, постановами головних державних санітарних лікарів Рожнятівського та Рогатинського районів тимчасово призупинено навчання в зазначених навчальних закладах до стабілізації епідемічної ситуації.

Ситуація знаходиться під контролем Держсанепідслужби України.

Як повідомляв УНІАН, раніше, з 16 по 28 листопада, до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 12 осіб з діагнозом «кір», серед них троє учнів школи села Сваричів (всього навчається 800 учнів) та четверо учнів Брошнівського професійного лісопромислового ліцею (всього навчається 631 учень).

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter