У «ВКонтакте» виявили приховані загрози для користувачів

Експерти "Лабораторії Касперського" проаналізували існуючі загрози в соціальній мережі "ВКонтакте" і озвучили основні небезпеки, які підстерігають користувачів популярного ресурсу.

За даними фахівців антивірусної компанії, найбільшу небезпеку для користувачів соцмережі становлять приватні повідомлення від дружніх екаунтів.

Користувачі звикли довіряти контенту, який отримують від знайомих, і, нічого не підозрюючи, досить часто переходять за посиланнями, які насправді поширюються зловмисниками без відома власників зламаних облікових записів.

На другому місці в рейтингу небезпеки фігурують повідомлення у стрічці новин, що містять шкідливі посилання і URL, які ведуть на шахрайські ресурси.

Проведені дослідження показали, що найбільшою популярністю у кіберзлочинців користуються шахрайські схеми, які передбачають відправку жертвою дорогих SMS в обмін на безкоштовний софт.

Фахівці з інформаційної безпеки рекомендують користувачам бути дуже пильними і обережними під час роботи в соцмережах, щоб не потрапити у хитре павутиння зловмисників.

ТСН