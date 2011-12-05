Павленко закликає МОН ліквідувати прояви дискримінації дітей

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО закликає Міністерство освіти та науки спільно з обласними державними адміністраціями та обласними радами ліквідувати прояви дискримінації дітей, які виховуються в інтернатних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО сказав сьогодні на брифінгу.

Одним із проявів дискримінації Ю.ПАВЛЕНКО назвав те, що сьогодні досі в атестатах про освіту випускників інтернатів зберігаються дискримінаційні назви. Наприклад, зазначив він, пишуть інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із затримкою психічного розвитку; інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, інтернат для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу тощо.

На переконання Ю.ПАВЛЕНКА, подібні назви є грубим порушенням Конституції України, закону України про охорону дитинства, про освіту та інших.

«Держава ставить клеймо, з яким дитині доведеться жити все життя», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

На його переконання, атестат про освіту випускників цих закладів має містити тільки інформацію про рівень освіти, а не про стан здоров’я дитини або соціальне становище її сім’ї. Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що тип закладу та його спеціалізація мають зазначатися виключно в установчих документах.

Також Ю.ПАВЛЕНКО висловився за необхідність створення державної програми, яка б забезпечувала дітей-сиріт житлом. Він зауважив, що в Україні більше 98 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і лише 13,5 тис. з них мають житло на праві власності, тобто лише кожна сьома дитина. Також він пропонує створити соціальні гуртожитки для дітей, які не мають можливості отримати власне житло.