ЄС пропонує збільшити термін навчання у школах

Євросоюз пропонує збільшити терміни обов`язкової шкільної освіти на 2 роки.

На минулому засіданні Європейського парламенту, депутати широко підтримали доповідь британської соціалдемократки Мері Ханібол, в якій вона заявила про те, що безробіття серед молоді в Європейському союзі досягло своєї максимальної історичної відмітки, - 5,5 млн. – у зв`язку з чим влада повинна вжити відповідні заходи.

У ході засідання депутати Європарламенту схвалили пропозиції, що припускають введення заходів, направлених на утримання дітей в школах. Зокрема, передбачається створити так звані школи «другої можливості» і на 2 роки збільшити терміни здобуття обов`язкової шкільної освіти. Таким чином, якщо раніше підлітки закінчували школу в 16 років, то тепер цей термін збільшиться до 18 років.

Депутати також обговорили і можливість фінансування середньої освіти і допомоги сім`ям з низькими доходами. Нагадаємо, що феномен молоді «не-не» («не працюю і не вчуся») набув великого поширення у всіх країнах Європи. Зараз близько 52% школярів кидають школу раніше встановленого терміну, повідомляє La Vanguardia.

Euromag.ru